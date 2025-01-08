В трикотажном платье и элегантном пальто: Памела Андерсон в стильном аутфите сходила на шоу

57-летняя актриса, модель и звезда сериала "Спасатели Малибу" выбрала для своего выхода в свет образ total black от Chanel.

Памела Андерсон попала в объективы папарацци в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, когда шла на ток-шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом".

Актриса выглядела прекрасно в образе total black от Модного дома Chanel. На ней было длинное трикотажное рельефное платье и элегантное пальто с бархатными стеганными лацканами и зигзагообразным блестящим принтом.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Лук Памела дополнила капроновыми колготами и черными кожаными туфлями с атласными носками и на шпильках с жемчужинами. У нее были распущены волосы и не было макияжа на лице.

На ток-шоу Андерсон рассказала о съемке в фильме режиссера Джии Копполы "Последняя танцовщица", в котором она играет Шелли, танцовщицу из Лас-Вегаса, которая сталкивается с личным и профессиональным развилкой, когда ее продолжавшееся десятилетие подходит к концу.

Напомним, Памела Андерсон вышла в свет в сером твидовом наряде от бренда Tory Burch из круизной коллекции 2025 года.

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