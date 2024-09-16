В трикотажном платье и высоких сапогах: Миа Риган на модном шоу

Миа Риган посетила Лондонскую неделю моды.
Модель и бывшая девушка Ромео Бекхэма сходила на показ JW Anderson, который прошел в 1 Old Billingsgate в британской столице.
21-летняя Риган была в трикотажном коричневом платье и высоких молочно-белых сапогах на шнуровке. В руках блондинка держала коричневый кожаный клатч, волосы ее были распущены, а на лице был насыщенный макияж губ и лаконичные черные стрелки на веках.
Девушка уверенно дефилировала по улице, когда ее запечатлели фотографы.
Миа любит посещать Недели мод, в прошлый раз мы видели ее на модном показе бренда Thom Browne во время шоу в Париже.
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