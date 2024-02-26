В трикотажной кофте и леопадовой юбке: эффектная Сальма Хайек сходила на показ

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек сходили на показ Bottega Veneta во время Недели моды в Милане.

57-летняя актриса появилась на показе в черном трикотажном топе и юбке в принт леопарда, которую сочетала с грубыми черными ботинками на платформе. В руках у Сальмы была черная сумка из плетеной кожи, на шее золотая цепь, блестящие длинные волосы она распустила и уложила красивыми локонами, а также сделала красивый макияж глаз и подчеркнула губы нюдовой помадой.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Ее супруг Антуан был в темно-синем пальто, белоснежной рубашке и синих брюках, а также обут в черные туфли на грубой подошве. Пара вместе позировала фотографам.

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