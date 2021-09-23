В трикотажной юбке с высоким разрезом: участница шоу "Холостяк-11" похвасталась модным осенним луком

Джессика Чеги пополнила свой гардероб стильной обновкой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги, похвасталась перед поклонниками модным осенним образом. На видео красавица появилась в кремовом трикотажном костюме, который состоял из кроп-топа с длинными рукавами и юбки длины миди.

У юбки был высокий разрез с пуговицами, который позволил Джессике продемонстрировать стройные ноги.

Лук она дополнила кроссовками, зеленой сумочкой и белым жакетом, который накинула на плечи.

"Осень. Она делает встречи короче, лица грустнее, одиночество заметнее. Но она делает слова теплее, поцелуи крепче, а любовь, любовь не зависит от времени года.

Осень — это кофе с корицей, кленовые листья, разноцветные, как часть детского рисунка, теплые, нежные плюшки с ванилью и тонкий запах дыма... Осень — время тех, кто любит мечтать", — написала под фото Чеги.

Напомним, в прошлый раз Джесс показала фото с отдыха, на котором она позировала в экстравагантном купальнике с принтом. Сверху она надела белую тунику-халат. На глазах у Чеги были очки, а в руке она держала стакан.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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