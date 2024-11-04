В трикотажных шортах и кардигане: Дженнифер Лопес появилась в стильном наряде коричневого цвета

В таком наряде суперзвезду мы еще не видели.
Красивая Дженнифер Лопес прилетела в Нью-Йорк, чтобы продвигать фильм Unstoppable со своим участием. Ее подловили фотографы в районе Челси, где она появилась в неожиданном наряде.
Дженнифер надела коричневый костюм от бренда Gucci, который включал короткие трикотажные шорты и кардиган на пуговицах. Сочетала этот наряд она с коричневой водолазкой и прозрачными капроновыми колготками.
Также она дополнила наряд аксессуарами в тон: сапогами от Saint Laurent на высоких каблуках, сумкой от Gabine Leather трендового бордового оттенка, а также кожаными перчатками.
Это уже второй раз, когда за последние несколько дней она появляется в коричневом оттенке на публике. Также в коричневом платье-водолазке Дженнифер публично поддержала Камалу Харрис на выборах президента Америки. Она посетила митинг в Лас-Вегасе.
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