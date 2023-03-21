В трусах и без лифчика: Хайди Клум в пикантном луке украсила обложку глянца

Апрельская обложка 2023 года – это юбилейный выпуск. Хайди Клум по этому случаю позировала перед камерой фотографа в бежевом расстегнутом жакете, украшенном металлическими заклепками, под который не надела бюстгальтер. Также звезда позировала в высоких трусах.

На другом фото Хайди запечатлена в платье с драпировкой из весенней коллекции Ferragamo за 5533 доллара. Позировала модель сидя на полу у стены и, похоже, тоже была без бюстгальтера.

Ее волосы были распущены и заколоты за ушами, а также накручены легкими кудрями, на лице был макияж без макияжа, а из украшений на ней было лишь несколько миниатюрных серьг-колец.

Напомним, недавно мы рассматривали роскошный выход Хайди Клум на оскаровской вечеринке журнала Vanity Fair. В тот вечер на ней было кутюрное платье Zuhair Murad из весенней коллекции 2023 и выглядела манекенщица роскошно.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

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