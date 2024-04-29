В трусах и с татуировками: Женя Галич поздравил себя с 40-летием и призвал донатить его подразделению

Лидеру группы O.Torvald – Жене Галичу, который уже третий год защищает Украину в рядах ЗСУ, сегодня исполнилось 40 лет.

Евгений Галич решил отпраздновать свой 40-й день рождения, выложив горячие фотографии, на которых позирует в одних трусах Calvin Klein, и написал себе поздравление:

"Мені нарешті 40!

І тепер я знаю відповіді на всі свої питання. Чи щасливий я? Майже…

Єдине, чого не вистачає - щоб зникла вся русня… і тоді все буде

Дякую людям, які завжди поряд. Я люблю вас❤️

Дякую побратимам і посестрам за вірне плече і мужність.



Дякую собі) За розуміння)

Попереду стільки всього!!!"

Женя Галич. Фото: Дмитрий Комиссаренко @dmytrokomissarenko

Женя Галич. Фото: Дмитрий Комиссаренко @dmytrokomissarenko

Женя Галич. Фото: Дмитрий Комиссаренко @dmytrokomissarenko

Также певец в следующем посту попросил поздравить его с днем рождения донатом, который пойдет на нужды 135-го батальона 114-й отдельной бригады терробороны ЗСУ, в которой служит Галич.

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