В трусах и шапке: Дэвид Бекхэм показал, как сидит в ледяной купели

48-летний экс-футболист поддерживает себя в хорошей спортивной форме и показал своим подписчикам в Instagram видео, как провел воскресенье.

"Уход за собой в воскресенье. Сегодня здесь 3 градуса, идеально подходит для отдыха @victoriabeckham могу ли я получить ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД ☕️ с порцией Nespresso", - шутливо подписал ролик Бекхэм.

Одет Дэвид в белые трусы и шапку кирпичного цвета.

В комментариях разгорелась целая дискуссия на тему трусов Дэвида. Некоторые подписчики написали: "Мир ждал, пока ты встанешь", "Вставай, Дэвид. Ладно, шучу, наслаждайся", "Я даже не могу принять холодный душ, нет шансов, что я даже окуну палец в ледяную ванну", - написали подписчики.

Виктория тем временем запостила пост о том, как занимается в спортзале на тренажере.

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