В трусах и странном бюстгальтере: Эддисон Рэй позировала в креативном образе белого лебедя

Это был самый необычный наряд церемонии.

23-летняя американская актриса и звезда TikTok Эддисон Рэй посетила церемонию вручения наград MTV Video Music Awards в очень экстравагантном наряде белого лебедя.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Девушка - страстная любительница винтажных вещей и насобирала уже немаленькую коллекцию, однако в этот раз отдала предпочтение костюму от Miss Claire Sullivan. Это был комплект, включающий атласные высокие трусы и креативный бюстгальтер с подкладками и перьями.

Сзади трусы девушки были украшены пышным фатином и тоже перьями.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Наряд она надела в сочетании с заколкой на волосах, белыми туфлями с открытым мысом и стразами.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

В соцсетях девушка также поделилась некоторыми забавными фотографиями и видео в этом смелом бельевом образе.

В этом году церемония также запомнилась большим количеством винтажных нарядов. Например, Сабрина Карпентер пришла в роскошном платье, которому было 33 года, а вот 29-летняя певица Холзи надела потерянное в 90-х платье актрисы актрисы Элизабет Херли.

Читайте также: