В трусах и в провокационной позе: 65-летняя Шерон Стоун шокировала дерзким луком

Актриса украсила обложку британского журнала.
Шерон Стоун шокировала фолловеров, опубликовав в Instgram обложку журнала Puss Puss, которую она украсила.
Актриса предстала на ней в дерзком луке. На Шерон была джинсовая куртка и колготки в сетку, сверху которых она надела черные трусы. Обута звезда была в остроносые босоножки с бантиками и на шпильках.
Стоун предстала в провокационной позе, сверкнув сексуальным декольте. Она держалась руками за взлохмаченные волосы.
Шерон находится в отличной форме – она имеет подтянутое тело и стройные ноги.
Напомним, Шерон Стоун на Неделе моды в Милане предстала в кожаном коричневом костюме и темно-коричневых туфлях.
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