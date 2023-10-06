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В трусах и в провокационной позе: 65-летняя Шерон Стоун шокировала дерзким луком

В трусах и в провокационной позе: 65-летняя Шерон Стоун шокировала дерзким луком

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
526
Время на прочтение
1 мин
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В трусах и в провокационной позе: 65-летняя Шерон Стоун шокировала дерзким луком

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Актриса украсила обложку британского журнала.

Шерон Стоун шокировала фолловеров, опубликовав в Instgram обложку журнала Puss Puss, которую она украсила.

Актриса предстала на ней в дерзком луке. На Шерон была джинсовая куртка и колготки в сетку, сверху которых она надела черные трусы. Обута звезда была в остроносые босоножки с бантиками и на шпильках.

Шэрон Стоун / © Шерон Стоун/Instagram
Шэрон Стоун / Фото: Шерон Стоун/Instagram

Стоун предстала в провокационной позе, сверкнув сексуальным декольте. Она держалась руками за взлохмаченные волосы.

Шерон находится в отличной форме – она имеет подтянутое тело и стройные ноги.

Напомним, Шерон Стоун на Неделе моды в Милане предстала в кожаном коричневом костюме и темно-коричневых туфлях.

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Дата публикации
Просмотры
526
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