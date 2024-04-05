В трусах и волосатой обуви: любительница эпатажа Джулия Фокс опять шокировала луком

Модель Джулия Фокс теперь стала еще и телеведущей, поскольку скоро с ее участием выходит шоу OMG Fashun, которое она будет вести со стилистом Лоу Роучем. В преддверии премьеры она посетила пресс-встречу, которая состоялась в отеле Marriott в Нью-Йорке.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия она нарядилась максимально эпатажно, поскольку надела образ декорированный приспособлениями для косметических и парикмахерских услуг и даже канцелярскими принадлежностями.

На Джулии был черный жакет и короткие трендовые трусы. Вещи были расшиты щипцами для маникюра, ножницами и зажимами для волос. Также на нем можно заметить скрепки для бумаги. Под жакетом у Фокс была белая футболка.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Дополнили этот лук модели белая сумка с принтом, черные колготки и яркий макияж.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

На голову Фокс надела парик с длинными белыми волосами, который украсила специальными зажимами, которые используют в салонах красоты. Но главным украшением этого образа (и без сомнения самым странным) стала обувь. На Джулии были туфли украшенные искусственными волосами, на которых тоже были зажимы.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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