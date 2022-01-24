В трусах и яркой майке: Талула Уиллис опубликовала селфи из ванной

27-летняя дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса – Талула – опубликовала пикантное селфи в блоге.

На снимке Талула Уиллис была в синем топе на тонких бретельках и в черных трусах, у нее взъерошенная рыжая прическа, а в руках она держит телефон, которым, собственно, и снимает селфи.

"Слушаю плач Орбисона и с глубокой любовью вспоминаю этого двадцатилетнего с маниакально-паническими усиками и красивым телом. Хотела бы я разрушить парадокс пространства-времени, обнять его, успокоить и заверить, что с ним все в порядке", - загадочно подписала фото девушка.

Отметим, Талула Уиллис начала вести здоровый и образ жизни, основанный на воздержании от алкоголя, в 2014 году после того, как в годы своего становления боролась с зависимостью от наркотиков и алкоголя.

Ранее ее старшая сестра Румер Уиллис рассказывала, что тоже не пьет алкоголь уже 5 лет и чувствует себя великолепно. Завязали с алкоголем и ее мать Деми Мур, она не употребляет уже 10 лет, а также сестра Скаут.

"Я действительно не думаю, что когда-либо так гордилась собой или любила человека, в которого я выросла, и продолжаю расти", — написала как-то Румер в своем Instagram.

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