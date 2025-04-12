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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

В трусах и яркой шапке-ушанке: певица Kesha произвела фурор на улицах Нью-Йорка

Американская поп-звезда привлекла внимание провокационным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Kesha

Kesha / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала певица Kesha. Девушка обожает эпатировать публику своими луками. Новый ее выход не стал исключением.

Артистка появилась на публике в довольно странном аутфите. На ней была черная косуха, лиловая футболка с принтом и трусы графитового оттенка, сверху которых она решила ничего не одевать.

Kesha / © Getty Images

Kesha / © Getty Images

Образ Kesha дополнила коричнево-желтой шапкой-ушанкой и черными высокими ботфортами с подтяжками, которые крепились к трусам. В таком виде девушка не осталась без внимания на улице города.

Затем звезда сняла кожанку и позировала перед фотографами уже без нее.

Kesha / © Getty Images

Kesha / © Getty Images

Напомним, Kesha сходила на ивент в кожаном тренче, черном боди с пикантным декольте и черных капроновых колготах.

Дата публикации
Количество просмотров
76
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