В трусах и яркой шапке-ушанке: певица Kesha произвела фурор на улицах Нью-Йорка

Kesha / © Getty Images

Реклама

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала певица Kesha. Девушка обожает эпатировать публику своими луками. Новый ее выход не стал исключением.

Артистка появилась на публике в довольно странном аутфите. На ней была черная косуха, лиловая футболка с принтом и трусы графитового оттенка, сверху которых она решила ничего не одевать.

Kesha / © Getty Images

Образ Kesha дополнила коричнево-желтой шапкой-ушанкой и черными высокими ботфортами с подтяжками, которые крепились к трусам. В таком виде девушка не осталась без внимания на улице города.

Реклама

Затем звезда сняла кожанку и позировала перед фотографами уже без нее.

Kesha / © Getty Images

Напомним, Kesha сходила на ивент в кожаном тренче, черном боди с пикантным декольте и черных капроновых колготах.