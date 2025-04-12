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- Шоу-бизнес
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В трусах и яркой шапке-ушанке: певица Kesha произвела фурор на улицах Нью-Йорка
Американская поп-звезда привлекла внимание провокационным нарядом.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала певица Kesha. Девушка обожает эпатировать публику своими луками. Новый ее выход не стал исключением.
Артистка появилась на публике в довольно странном аутфите. На ней была черная косуха, лиловая футболка с принтом и трусы графитового оттенка, сверху которых она решила ничего не одевать.
Образ Kesha дополнила коричнево-желтой шапкой-ушанкой и черными высокими ботфортами с подтяжками, которые крепились к трусам. В таком виде девушка не осталась без внимания на улице города.
Затем звезда сняла кожанку и позировала перед фотографами уже без нее.
Напомним, Kesha сходила на ивент в кожаном тренче, черном боди с пикантным декольте и черных капроновых колготах.