В трусах и желтом парике: Джулия Фокс продемонстрировала новый шокирующий наряд

Американская модель Джулия Фокс опять заставила всех обратить на себя внимание, когда вышла на публику. Знаменитость приняла участие в очередной фотосессии на улице в Нью-Йорке.

Джулия продефилировала в Мэдисон-Сквер-Гарден в самом трендовом наряде 2023 года - трусах, которые бренды активно предлагают носить вместо штанов и юбки. Сочетала она их с топом на котором были конусообразные вставки на груди. Обе вещи имели потертости.

Эпатажности ее образу добавляли белые колготки, серебристые туфли на каблуках, а также огромная трендовая шуба из искусственного меха, которая у Фокс была цвета канарейки. Также она надела парик с желтыми волосами, сделала макияж с эпатажными черными стрелками и взяла с собой прозрачную сумку.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Напомним, что эко-шубы несколько лет тому назад были главным трендом и на фоне того, что натуральный мех уже не приемлем в обществе, такой формат очень полюбился многим. Шубы из искусственного меха продавались во всевозможных цветах и фасонах, но со временем их вытеснели более удобные куртки. Но судя по последним появлениям звезд на публике и новых коллекциях брендов, тренд на этот вид верхней одежды возвращается.

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