В трусах, корсете и с имитацией крыльев: экс-первая леди Франции Карла Бруни вышла на подиум шоу Victoria's Secret

Итальяно-французская топ-модель и экс-первая леди Франции Карла Бруни вышла на подиум Victoria's Secret Fashion Show 2024 в Нью-Йорке.
56-летняя модель блистала на грандиозном шоу Victoria's Secret в черном корсете с кружевной отделкой, черных трусах и прозрачных черных лосинах. За ее спиной было что-то вроде импровизированных крыльев, а обута Карла была в босоножки со стразами на каблуках.
Каштановые волосы модели были распущены и уложены легкими волнами, в ушах - крупные серьги, а на лице - макияж.
Карла Бруни, напомним, жена 23-го президента Франции Николя Саркози. Она часто появляется в светском обществе и на модных тусовках, но на подиум уже выходит редко.
Напомним, на шоу Victoria's Secret появились и бывшие "ангелы" бренда, которые стали знаменитыми благодаря сотрудничеству с бельевой маркой.
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