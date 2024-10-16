В трусах, корсете и с имитацией крыльев: экс-первая леди Франции Карла Бруни вышла на подиум шоу Victoria's Secret

Итальяно-французская топ-модель и экс-первая леди Франции Карла Бруни вышла на подиум Victoria's Secret Fashion Show 2024 в Нью-Йорке.

56-летняя модель блистала на грандиозном шоу Victoria's Secret в черном корсете с кружевной отделкой, черных трусах и прозрачных черных лосинах. За ее спиной было что-то вроде импровизированных крыльев, а обута Карла была в босоножки со стразами на каблуках.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Каштановые волосы модели были распущены и уложены легкими волнами, в ушах - крупные серьги, а на лице - макияж.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Карла Бруни, напомним, жена 23-го президента Франции Николя Саркози. Она часто появляется в светском обществе и на модных тусовках, но на подиум уже выходит редко.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Напомним, на шоу Victoria's Secret появились и бывшие "ангелы" бренда, которые стали знаменитыми благодаря сотрудничеству с бельевой маркой.

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