В трусах от Gucci: Крисси Тейген объявила о беременности через два года после потери сына

36-летняя модель и ее муж-музыкант Джон Ледженд снова в ожидании пополнения своей семьи. Об этом Крисси рассказала своим подписчикам в Instagram.

Модель опубликовала пост и фотографии, на которых запечатлена в черной футболке и высоких трусах от Gucci, и показала свой беременный живот.

"Последние несколько лет были, мягко говоря, туманом эмоций, но радость снова наполнила наш дом и сердца", - делится хорошими новостями Тейген.

В 2020 году у Крисси Тейген на позднем сроке беременности случился выкидыш из-за сильного кровотечения. Она потеряла сына, которому пара даже успела дать имя Джек. После трагедии у Крисси была диагностирована депрессия. И вот спустя два года борьбы и новых надежд и попыток, звезда снова объявляет о беременности, хотя и говорит, что всякий раз, когда отправляется к врачу, сильно переживает.

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"Я не думаю, что когда-нибудь уйду с приема без волнения, но пока все хорошо и я чувствую себя обнадеживающе и потрясающе. Ох, было очень трудно держать это в секрете так долго!" - добавляет модель.

Поклонники и друзья принялись писать Тейген поздравления в комментариях. "Так рад за тебя, красавица", "Желаю тебе всего наилучшего!", "Ура! Молюсь за здорового малыша и маму!".

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

У Крисси и Джона есть двое детей – пятилетняя дочь Луна и трехлетний сын Майлз. В сентябре 2020 года они трагически потеряли третьего ребенка, мальчика, которого они назвали Джеком. Это случилось на 20-й неделе беременности.

В интервью The Guardian музыкант Джон Ледженд рассказал о том, как они с женой пережили эту трагедию.

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"Мы прошли испытания. Это была трагедия. Но я думаю, что это укрепило нашу решимость и нашу стойкость, потому что мы были рядом друг с другом. Мы стали еще более уверенными в том, кем мы были как пара и как семья. Я был поражен излиянием любви и поддержки, которые мы чувствовали. Кроме того, мы узнали, сколько других семей прошли через это. Это был сильный и смелый поступок, который Крисси сделала, чтобы поделиться этим, потому что это заставило так много людей почувствовать, что они не одиноки", - сказал Ледженд.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

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