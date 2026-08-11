В трусах-шортах с золотыми феерверками от украинского бренда: Сьюки Уотерхаус выступила в Сиэтле

Сьюки Уотерхаус

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Певица, актриса и модель Сьюки Уотерхаус выступила в Сиэтле в рамках тура The Loveland Tour.

На сцене звезда появилась в трусах-шортах от украинского бренда FROLOV с фирменными феерверками, созданными из косточек с гальваническим покрытием из золота 925-й пробы.

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Сьюки Уотерхаус/Фото Элизабет Крук

Светлые облегающие шорты были украшены длинными золотистыми элементами, которые расходились в разные стороны на бедрах и напоминали вспышки фейерверков.

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На Сьюки также была черная укороченная футболка с ярким принтом, обнажавшая ее плоский живот, объемное черное болеро с длинными пушистыми рукавами и черные капроновые колготки.

Сьюки Уотерхаус/Фото Элизабет Крук

Артистка дополнила свой наряд высокими кожаными ботинками на шнурках, черными солнцезащитными очками и кольцами. У Уотерхаус были распущенные волосы и розовый маникюр.

Сьюки Уотерхаус/Фото Элизабет Крук

Образ визуально продолжил эстетику самого шоу. На сцене установили большое серебристое анатомическое сердце с зеркальной поверхностью, сквозь которое пролетали стрелы. Инсталляцию дополнили замочная щель, розовые драпировки и красные розы.

Сьюки Уотерхаус/Фото Элизабет Крук

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