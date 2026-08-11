- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 328
- Время на прочтение
- 1 мин
В трусах-шортах с золотыми феерверками от украинского бренда: Сьюки Уотерхаус выступила в Сиэтле
Возлюбленная Роберта Паттинсона вышла на сцену в эффектном образе, сочетающем рок-н-ролльную эстетику с театральными деталями. Главным акцентом ее наряда стали миниатюрные шорты с объемным золотистым декором.
Певица, актриса и модель Сьюки Уотерхаус выступила в Сиэтле в рамках тура The Loveland Tour.
На сцене звезда появилась в трусах-шортах от украинского бренда FROLOV с фирменными феерверками, созданными из косточек с гальваническим покрытием из золота 925-й пробы.
Светлые облегающие шорты были украшены длинными золотистыми элементами, которые расходились в разные стороны на бедрах и напоминали вспышки фейерверков.
На Сьюки также была черная укороченная футболка с ярким принтом, обнажавшая ее плоский живот, объемное черное болеро с длинными пушистыми рукавами и черные капроновые колготки.
Артистка дополнила свой наряд высокими кожаными ботинками на шнурках, черными солнцезащитными очками и кольцами. У Уотерхаус были распущенные волосы и розовый маникюр.
Образ визуально продолжил эстетику самого шоу. На сцене установили большое серебристое анатомическое сердце с зеркальной поверхностью, сквозь которое пролетали стрелы. Инсталляцию дополнили замочная щель, розовые драпировки и красные розы.