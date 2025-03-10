В трусиках с подтяжками на модный показ: Алессандра Амбросио шокировала выбором наряда

Ее образ стал одним из самых экстравагантных на мероприятии.

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио известная своим многолетним сотрудничеством с брендом Victoria's Secret, посетила Париж. Она появилась на Неделе моды и в частности на показе бренда Balenciaga, который презентовал коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026.

Образ модель выбрала максимально экстравагантный, поскольку на ней был синий свитер свободного фасона, который она носила в сочетании с нарядом с имитацией нижнего белья - черных трусов и подтяжек с капроновыми чулками. Если присмотреться, то можно заметить, что на ее ягодицах есть бежевая ткань.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Также в руке у Алессандры была большая черная сумка в стиле портфеля, а обула она остроносые туфли на каблуках.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Макияж звездная модель сделала лаконичный и без ярких акцентов, который ей очень шел.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

На публику она вышла без бойфренда, хотя еще недавно делилась его фотографиями. Амбросио опубликовала в Instagram серию романтичных фото со своим возлюбленным – Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров. Свои новые отношения она не стала долго скрывать, а наоборот, часто показывает своего бойфренда в Сети и их совместное времяпровождение.

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