В цепях и твидовой куртке с кожаными рукавами: Катрин Денев посетила модный показ в Париже

Катрин Денев / © Getty Images

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Катрин Денев посетила показ женской коллекции Louis Vuitton весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Перед фотографами актриса предстала в черно-белой твидовой куртке с черными кожаными рукавами с монограммой Louis Vuitton. Наряд имел пуговицы с логотипом Модного дома и трикотажные манжеты с контрастными белыми полосками.

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Катрин Денев / © Getty Images

Под курткой у Катрин был черный топ, который она сочетала с прямыми черными брюками со стрелками и черными остроносыми слингбэками на невысоких каблуках.

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В руке Денев держала черную сумку с короткой ручкой, золотистой фурнитурой и коричневыми вставками с монограммным узором. Из украшений она выбрала золотую цепочку на шее, золотой браслет-цепочку и кольцо на руках.

У звезды была объемная прическа с локонами, макияж с акцентом на глазах, которые она подчеркнула черным карандашом, и красный маникюр.

Напомним, Катрин Денев на показе Mugler появилась в атласной блузке серо-бежевого оттенка и черной юбке.

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