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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

В цветастом наряде: стройная Ники Хилтон появилась в ярком луке на красной дорожке

Младшая сестра светской львицы и телезвезды Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — посетила мероприятие An Unforgettable Evening. Этот ивент прошел в отель Beverly Hilton в Калифорнии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Associated Press

Перед камерами Ники позировала в ярком и романтическом платье от бренда Rebecca Vallance, с которым она сотрудничает.

Это был наряд миди выполненный из цветочной ткани, который подчеркивал ее фигуру. На груди его украшало несколько складок ткани, а на плечах — большие банты.

/ © Associated Press

© Associated Press

Стоимость платья, как у Ники, составляет 830 евро.

Образ эффектная блондинка дополнила высокой прической, ярким макияжем, украшениями и туфлями со стразами от Aquazzura.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, что также гламурное платье от бренда Rebecca Vallance Ники носила ранее. Это был наряд расшитый пайетками и украшен розами на груди.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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