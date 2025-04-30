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- Шоу-бизнес
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В цветастом наряде: стройная Ники Хилтон появилась в ярком луке на красной дорожке
Младшая сестра светской львицы и телезвезды Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — посетила мероприятие An Unforgettable Evening. Этот ивент прошел в отель Beverly Hilton в Калифорнии.
Перед камерами Ники позировала в ярком и романтическом платье от бренда Rebecca Vallance, с которым она сотрудничает.
Это был наряд миди выполненный из цветочной ткани, который подчеркивал ее фигуру. На груди его украшало несколько складок ткани, а на плечах — большие банты.
Стоимость платья, как у Ники, составляет 830 евро.
Образ эффектная блондинка дополнила высокой прической, ярким макияжем, украшениями и туфлями со стразами от Aquazzura.
Напомним, что также гламурное платье от бренда Rebecca Vallance Ники носила ранее. Это был наряд расшитый пайетками и украшен розами на груди.