В цветастом наряде: стройная Ники Хилтон появилась в ярком луке на красной дорожке

Ники Хилтон / © Associated Press

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Перед камерами Ники позировала в ярком и романтическом платье от бренда Rebecca Vallance, с которым она сотрудничает.

Это был наряд миди выполненный из цветочной ткани, который подчеркивал ее фигуру. На груди его украшало несколько складок ткани, а на плечах — большие банты.

© Associated Press

Стоимость платья, как у Ники, составляет 830 евро.

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Образ эффектная блондинка дополнила высокой прической, ярким макияжем, украшениями и туфлями со стразами от Aquazzura.

© Associated Press

Напомним, что также гламурное платье от бренда Rebecca Vallance Ники носила ранее. Это был наряд расшитый пайетками и украшен розами на груди.

Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Associated Press Ники Хилтон / © Getty Images