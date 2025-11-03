ТСН в социальных сетях

В цветочном корсете и чокере: Сьюки Уотерхаус вышла на красную дорожку с Робертом Паттинсоном

Возлюбленный позировали перед фотографами обнявшись.

Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Умри, моя любовь» режиссера Линн Рэмси. Мероприятие посетили исполнители главных ролей в картине: 35-летняя Дженнифер Лоуренс и 39-летний Роберт Паттинсон, которого пришла поддержать на мероприятии возлюбленная — певица Сьюки Уотерхаус.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон / © Associated Press

Знаменитость выбрала необычное вечернее платье от бренда Zoe Gustavia Anna Whalen, которое включало удлиненный корсет из цветочной ткани с завязками-шнуровками и объемную юбку, которая состояла из двух видов ткани.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Также образ Уотерхаус дополнили черные туфли Aquazzura и оригинальный золотой чокер от Chloe на шее. Волосы она уложила в высокую прическу-пучок и сделала легкий макияж в натуральной нюдовой гамме.

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс же выбрала для меропярития черное платье с обнаженными плечами от Dior. Наряд имел асимметричный вырез, структурированную рюшу и высокий разрез.

Образы Сьюки Уотерхаус - возлюбленной Роберта Паттинсона (8 фото)

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Getty Images

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

