В цветочном макси-платье и белом жакете: Хелен Миррен блистала на премьере фильма

Хелен Миррен / © Associated Press

80-летняя Миррен появилась на премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» в Лестер-сквер-гарденс в британской столице.

Это криминальная комедия Криса Коламбуса, основанная на одноименном романе английского писателя Ричарда Османа. Миррен играет одну из главных ролей вместе с Пирсом Броснаном и Беном Кингсли.

Премьера состоится на стриминговой платформе Netflix 28 августа 2025 года.

Перед камерами Хелен появилась в синем макси-платье без бретелек с крупными цветами и коротком белом жакете на застежке-молнии. У актрисы была лаконичная прическа, в макияже она совсем немного подчеркнула глаза и губы, и дополнила образ жемчужными серьгами с бриллиантами.

Напомним, в прошлый раз Миррен приезжала на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в нежно-розовом кардигане, украшенном на горловине бантом и макси-юбке, а обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках.