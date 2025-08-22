ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

В цветочном макси-платье и белом жакете: Хелен Миррен блистала на премьере фильма

Дама Хелен Миррен в роскошном образе приехала на премьеру нового фильма в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Associated Press

80-летняя Миррен появилась на премьере фильма «Клуб убийств по четвергам» в Лестер-сквер-гарденс в британской столице.

Это криминальная комедия Криса Коламбуса, основанная на одноименном романе английского писателя Ричарда Османа. Миррен играет одну из главных ролей вместе с Пирсом Броснаном и Беном Кингсли.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Премьера состоится на стриминговой платформе Netflix 28 августа 2025 года.

Перед камерами Хелен появилась в синем макси-платье без бретелек с крупными цветами и коротком белом жакете на застежке-молнии. У актрисы была лаконичная прическа, в макияже она совсем немного подчеркнула глаза и губы, и дополнила образ жемчужными серьгами с бриллиантами.

Хелен Миррен / © Associated Press

Хелен Миррен / © Associated Press

Напомним, в прошлый раз Миррен приезжала на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon в нежно-розовом кардигане, украшенном на горловине бантом и макси-юбке, а обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie