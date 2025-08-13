- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном мини-платье и босоножках на каблуках: Натали Портман на съемках в Нью-Йорке
Актриса Натали Портман сейчас снимается в фильме «Хороший секс» (Good Sex), где играет главную роль и ее часто фотографируют репортеры на улицах Нью-Йорка.
В этот раз Натали Портман запечатлели в бежевом коротком платье в мелкий цветочный принт, а сверху надела короткую джинсовую куртку и обула босоножки на высоких каблуках. В руках Натали держала маленькую черную сумку.
Волосы Натали были распущены, она сделала легкий дневной макияж и розовый маникюр. В фильме актриса играет семейного психотерапевта, которая сама разочаровалась в любви и в отношениях. Однако это не мешает ей увлечься сразу двумя мужчинами — 50-летним бизнесменом из Манхэттена и 20-летним хипстером из Бруклина.
Мы уже показывали и другие образы актрисы, в которых она появлялась на съемках этого фильма.