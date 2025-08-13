В цветочном мини-платье и босоножках на каблуках: Натали Портман на съемках в Нью-Йорке

Натали Портман / © Getty Images

В этот раз Натали Портман запечатлели в бежевом коротком платье в мелкий цветочный принт, а сверху надела короткую джинсовую куртку и обула босоножки на высоких каблуках. В руках Натали держала маленькую черную сумку.

Волосы Натали были распущены, она сделала легкий дневной макияж и розовый маникюр. В фильме актриса играет семейного психотерапевта, которая сама разочаровалась в любви и в отношениях. Однако это не мешает ей увлечься сразу двумя мужчинами — 50-летним бизнесменом из Манхэттена и 20-летним хипстером из Бруклина.

Натали Портман / © Getty Images

Мы уже показывали и другие образы актрисы, в которых она появлялась на съемках этого фильма.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images