В цветочном наряде и на высоких платформах: лысая Синтия Эриво на развлекательном шоу
38-летняя актриса продолжает заниматься промокампанией фильма "Wicked: Чародейка. Часть 2".
Синтия Эриво побывала на развлекательном шоу The Kelly Clarkson. В студию она зашла с широкой улыбкой. Она рассказала о съемках во второй части фантастического приключения "Wicked: Чародейка", в которой сыграла зеленокожую ведьму Эльфабу.
Звезда появилась там в темном наряде с цветочным орнаментом, который состоял из длинной юбки и жилета с небольшим воротником контрастного оранжевого цвета.
Аутфит Эриво дополнила черными босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках. Она была лысой, с макияжем с акцентом на глазах и длинными ногтями с декором. Лук Синтия завершила украшениями с камнями.
Напомним, ранее Синтия Эриво на шоу Джимми Фэллона надела шляпу-котелок и черный наряд Schiaparelli с интересными "пузырьками" на плечах.