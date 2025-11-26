ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В цветочном наряде и на высоких платформах: лысая Синтия Эриво на развлекательном шоу

38-летняя актриса продолжает заниматься промокампанией фильма "Wicked: Чародейка. Часть 2".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Синтия Эриво

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво побывала на развлекательном шоу The Kelly Clarkson. В студию она зашла с широкой улыбкой. Она рассказала о съемках во второй части фантастического приключения "Wicked: Чародейка", в которой сыграла зеленокожую ведьму Эльфабу.

Звезда появилась там в темном наряде с цветочным орнаментом, который состоял из длинной юбки и жилета с небольшим воротником контрастного оранжевого цвета.

Синтия Эриво / © Getty Images

Синтия Эриво / © Getty Images

Аутфит Эриво дополнила черными босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках. Она была лысой, с макияжем с акцентом на глазах и длинными ногтями с декором. Лук Синтия завершила украшениями с камнями.

Напомним, ранее Синтия Эриво на шоу Джимми Фэллона надела шляпу-котелок и черный наряд Schiaparelli с интересными "пузырьками" на плечах.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie