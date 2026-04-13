- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 1 мин
В цветочном платье и ковбойской шляпе: Дженнифер Лопес показала образ, в котором отправилась на Coachella
Артистка впервые выступила на популярном музыкальном фестивале.
Дженнифер Лопес показала в Instagram свой красивый образ, в котором она отправилась на ежегодный масштабный музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии.
Поп-дива позировала возле частного самолета в весеннем шифоновом кремовом платье с цветочным принтом, поясом на талии и с белым кружевом в зоне декольте и на подоле.
Сверху Лопес надела белую шубу и дополнила лук ковбойской шляпой цвета хаки и коричневыми кожаными высокими сапогами на высоких платформах и каблуках.
В руке Джен держала темно-коричневый кожаный клатч с бахромой. У нее была взъерошенная укладка, макияж с нюдовой помадой и коричневым контуром.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье-комбинации с изысканным декольте посетила гала-вечер.