В цветочном платье и розовых туфлях: Сара Джессика Паркер в красивом образе сходила на утреннее шоу

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее телешоу «CBS Mornings». Она выглядела красиво и женственно.

На актрисе было черное платье с разноцветным цветочным принтом, кружевом на подоле, темно-синим верхом с расстегнутыми пуговицами и V-образным декольте. Сверху Паркер надела розовое жаккардовое пальто с пуговицами в тон.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Аутфит звезда дополнила розовыми сатиновыми туфлями с питоновыми ремешками и на шпильках и серой стеганой сумочкой. Она сделала укладку с мягкими локонами и легкий макияж с глянцевым блеском на губах. Уши Паркер украсила бриллиантовыми серьгами, шею — цепочкой с бриллиантовым кулоном, а на руках были браслеты. На лицо Сара надела массивные черные солнцезащитные очки.

