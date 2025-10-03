ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
53
1 мин

В цветочном платье и розовых туфлях: Сара Джессика Паркер в красивом образе сходила на утреннее шоу

60-летняя актриса, звезда культового сериала "Секс в большом городе" сочетала в своем аутфите яркость, женственность и легкий нью-йоркский шарм.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее телешоу «CBS Mornings». Она выглядела красиво и женственно.

На актрисе было черное платье с разноцветным цветочным принтом, кружевом на подоле, темно-синим верхом с расстегнутыми пуговицами и V-образным декольте. Сверху Паркер надела розовое жаккардовое пальто с пуговицами в тон.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Аутфит звезда дополнила розовыми сатиновыми туфлями с питоновыми ремешками и на шпильках и серой стеганой сумочкой. Она сделала укладку с мягкими локонами и легкий макияж с глянцевым блеском на губах. Уши Паркер украсила бриллиантовыми серьгами, шею — цепочкой с бриллиантовым кулоном, а на руках были браслеты. На лицо Сара надела массивные черные солнцезащитные очки.

Напомним, ранее мы писали, как Сара Джессика Паркер, изменив одну деталь своей прически, обновила мощный тренд 2000-х.

53
