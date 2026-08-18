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- Шоу-бизнес
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В цветочном платье и с леопардовым клатчем: актриса привлекла внимание ярким нарядом в Нью-Йорке
Констанс Циммер смело сочетала в своем образе два разных принта.
Американская актриса Констанс Циммер попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Она была в отличном настроении, улыбалась и радушно встретила фотографов.
Для своего выхода звезда выбрала длинное платье с крупным цветочным принтом в коралловых, персиковых, розовых и зеленых оттенках. Наряд имел глубокое V-образное декольте, длинные рукава, драпировку на талии и воланы на подоле.
Циммер дополнила свой цветочный наряд прямоугольным леопардовым клатчем, создав смелое сочетание узоров. На ногах у нее были белые босоножки на шпильках.
На шее Констанс красовалась золотая цепочка с подвеской в виде лошади, в ушах были лаконичные золотые серьги, а на руках — кольца.
Короткие темные волосы с челкой актриса уложила в мягкие локоны и нанесла макияж с черными стрелками и нюдовым блеском.