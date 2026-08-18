ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
61
Время на прочтение
1 мин

В цветочном платье и с леопардовым клатчем: актриса привлекла внимание ярким нарядом в Нью-Йорке

Констанс Циммер смело сочетала в своем образе два разных принта.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Констанс Циммер

Констанс Циммер / © Getty Images

Американская актриса Констанс Циммер попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. Она была в отличном настроении, улыбалась и радушно встретила фотографов.

Для своего выхода звезда выбрала длинное платье с крупным цветочным принтом в коралловых, персиковых, розовых и зеленых оттенках. Наряд имел глубокое V-образное декольте, длинные рукава, драпировку на талии и воланы на подоле.

Констанс Циммер / © Getty Images

Констанс Циммер / © Getty Images

Циммер дополнила свой цветочный наряд прямоугольным леопардовым клатчем, создав смелое сочетание узоров. На ногах у нее были белые босоножки на шпильках.

На шее Констанс красовалась золотая цепочка с подвеской в виде лошади, в ушах были лаконичные золотые серьги, а на руках — кольца.

Короткие темные волосы с челкой актриса уложила в мягкие локоны и нанесла макияж с черными стрелками и нюдовым блеском.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie