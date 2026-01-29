В цветочном платье и с маленькой дочкой за руку: Пэрис Хилтон на улицах Нью-Йорка

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она шла, держа за руку свою 2-летнюю дочь Лондон.

Светская львица, как всегда, выглядела роскошно. На ней было черное платье макси от Alice + Olivia с высокой горловиной фасона "русалка", которое украшал яркий цветочный принт. Эффектным дополнением ее аутфита была розовая укороченная шубка. Обута она была в черные остроносые туфли.

Пэрис Хилтон с дочерью / © Getty Images

Хилтон сделала прическу с локонами на одну сторону, макияж с розовым блеском на губах и французский маникюр. Свой лук она завершила солнцезащитными очками в светло-розовой оправе и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

На девочке была гламурная черная бейсболка с черными и серебряными стразами, разноцветная куртка, джинсы цвета хаки и черная обувь.

Напомним, Пэрис Хилтон ранее вышла і свет в черном ансамбле с весенним разноцветным принтом цветов и бабочек.