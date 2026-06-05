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- Шоу-бизнес
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В цветочном платье и шляпе с кружевом: Лотти Мосс в романтическом образе появилась на конных скачках
28-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс в женском наряде побывала на скачках в Эпсоне.
Лотти Мосс появилась в Женский день на конных скачках Betfred Derby на ипподроме Эпсом-Даунс в Великобритании.
Девушка выбрала для мероприятия женственный аутфит. На ней было белое длинное платье Liberty Carline Rose Wisteria с цветочным желто-зеленым принтом. Наряд имел рюши и V-образный вырез.
Аутфит Мосс дополнила молочными босоножками на устойчивых каблуках и белой сумкой. Романтичности луку Лотти добавила соломенная шляпа с кружевом, из-под которой выглядывала укладка с локонами. На лицо она надела темные овальные очки, а уши украсила золотыми серьгами. У модели был французский маникюр с акцентными желтыми кончиками и желтый педикюр.
Напомним, Лотти Мосс в атласном топе с кружевом и вырезом похвасталась татуировками на премьере фильма "Служанка".