В цветочном платье со смелым декольте: звезда "Ваяны" Аули Кравальйо в кокетливом луке появилась на кинособытии

Аули Кравальйо / © Associated Press

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Аули Кравальйо, озвучившая Ваяну в анимационной версии Disney, появилась на премьере фильма «Ваяна» в Лондоне в кокетливом наряде.

Аули Кравальйо / © Associated Press

На звезде было молочное платье длины миди с объемной цветочной вышивкой бежево-золотистого оттенка и на широких бретелях из весенней коллекции 2025 бренда PatBo. Наряд имел глубокое V-образное декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, и пышную юбку-балон.

Аули Кравальйо / © Associated Press

Аули была обута в бежево-перламутровые босоножки на высоких шпильках с тонкими ремешками от Jimmy Choo. Актриса надела на шею традиционный полинезийский цветочный лей из нежно-розовых бутонов и зеленых листьев, который гармонично перекликался с тематикой фильма и культурой островов, вдохновивших историю Ваяны.

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Аули Кравальйо / © Associated Press

Кравальо сделала прическу короткий боб с локонами и боковым пробором, а также нежный макияж. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки — несколькими золотыми кольцами с камнями от Monica Vinader.

Аули Кравальйо / © Associated Press

Актриса с удовольствием позировала фотографам — как одна, так и с коллегами, а также пошутила с анимационным персонажем — забавным красным петухом Хей-Хей.

Аули Кравальйо с коллегами / © Associated Press

Аули Кравальйо и петух Хэй-Хэй / © Associated Press

Напомним, что фильм «Ваяна» выйдет в украинский прокат 9 июля.

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