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- Шоу-бизнес
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В цветочной юбке и малиновых туфлях: улыбающаяся Хелен Миррен попала в объектив папарацци
81-летняя актриса сочетала насыщенные цвета со светлым пальто для выхода в Нью-Йорке.
Хелен Миррен попала в объективы папарацци возле студии NBC в Нью-Йорке. Актриса была в прекрасном настроении и широко улыбалась фотографам.
На звезде был яркий синий джемпер с шарфом в тон вокруг шеи и длинная расклешенная юбка с разноцветным цветочным принтом. В узоре переплетались розовые, красные, синие, белые и черные оттенки.
Сверху Миррен надела светло-бежевое пальто и обула замшевые малиновые туфли с заостренным носком. У актрисы через плечо висела небольшая светлая сумка на тонком ремешке.
В ушах у Хелен были серьги с бирюзовыми камнями, а на руке сияло кольцо. Она аккуратно уложила волосы и нанесла макияж с розово-бежевой помадой.
Напомним, Хелен Миррен в белом кружеве и золотых босоножках сияла на кинофестивале.