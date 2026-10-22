В цветочной юбке и малиновых туфлях: улыбающаяся Хелен Миррен попала в объектив папарацци

Хелен Миррен / © Getty Images

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Хелен Миррен попала в объективы папарацци возле студии NBC в Нью-Йорке. Актриса была в прекрасном настроении и широко улыбалась фотографам.

На звезде был яркий синий джемпер с шарфом в тон вокруг шеи и длинная расклешенная юбка с разноцветным цветочным принтом. В узоре переплетались розовые, красные, синие, белые и черные оттенки.

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Хелен Миррен / © Getty Images

Сверху Миррен надела светло-бежевое пальто и обула замшевые малиновые туфли с заостренным носком. У актрисы через плечо висела небольшая светлая сумка на тонком ремешке.

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В ушах у Хелен были серьги с бирюзовыми камнями, а на руке сияло кольцо. Она аккуратно уложила волосы и нанесла макияж с розово-бежевой помадой.

Напомним, Хелен Миррен в белом кружеве и золотых босоножках сияла на кинофестивале.

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