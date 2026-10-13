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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В цветовой гамме "Спасателей Малибу": 72-летняя Кристи Бринкли поразила своим элегантным образом

Звезда появилась на мероприятии во Франции в образе, который идеально вписался в атмосферу и тематику события.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

72-летняя актриса и модель Кристи Бринкли, пик карьеры которой пришелся на 80-е и 90-е годы, приняла участие в серии мероприятий во Франции. В частности, Бринкли появилась перед фотографами во время фотосессии, посвящённой новому сериалу «Спасатели Малибу» (Baywatch) от FOX.

Этот проект — перезапуск известной драмы о пляжных спасателях, в которой в свое время снималась Памела Андерсон. Оригинальный сериал просуществовал 11 сезонов, начиная с 1989 года. Поэтому, чтобы соответствовать духу того времени, Кристи выбрала образ в фирменном оттенке сериала — красном.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Звезда позировала перед фотографами в изысканном платье с длинными рукавами и драпировкой, которое также украшала пряжка на бедрах. Кроме того, Бринкли сделала яркий макияж и изысканную укладку с локонами.

Премьера нового 12-серийного сериала о спасателях запланирована на январь 2027 года, а одну из главных ролей в проекте исполнила известная красавица Брукс Нейдер. Некоторые из актёров, снимавшихся в оригинальном сериале 90-х, также появятся в проекте в качестве приглашённых гостей.

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