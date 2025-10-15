В туфлях как у Кэрри Брэдшоу и платье-свитере: Сабрина Карпентер в необычная луке появилась на публике

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Американскую поп-звезду Сабрину Карпентер сфотографировали папарацци в очень необычном осеннем наряде, ведь одета она была только в свитер крупной вязки. Ее мини было очень коротким, свободного кроя и с большим воротом, который оголял плечо.

Сабрина дополнит свитер высокими носками такого же оттенка шампанского, сумкой от Chanel потрясающего лимонного оттенка и культовой парой туфель от Manolo Blahnik — эту же модель с брошкой спереди носила в сериале «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу. Волосы Карпентер уложила в объемную прическу с локонами, а также сделала свой фирменный макияж.

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина любит копировать образы других звезд, особенно культовые луки. Как-то она появилась на церемонии в наряде — точной копии образа Мадонны, а также скопировала наряд из старого голливудского фильма.

Сабрина Карпентер в платье как у Мадонны / © Associated Press

Сабрина Карпентер / © Associated Press