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- Шоу-бизнес
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В туфлях-лодочках и розовом платье с пайетками: стройная Аманда Холден продемонстрировала гламурный аутфит
Ведущая в образе куклы Барби устроила себе фотосессию.
Аманда Холден опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, в которой она продемонстрировала свой гламурный образ. Локацией выбрали побережье.
Перед фотокамерой ведущая предстала в розовом корсетном платье миди по фигуре, расшитом пайетками, в котором выглядела стройной и красивой. Наряд имел тонкие бретельки и пикантное декольте. Обута она была в розовые туфли-лодочки.
Холден сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и нежно-розовыми тенями и светлый маникюр. Свой аутфит она завершила украшениями из золота и с бриллиантами.
Напомним, Аманда Холден показала фото в оранжевом купальнике с отдыха в Греции.