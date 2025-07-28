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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

В туфлях-лодочках и розовом платье с пайетками: стройная Аманда Холден продемонстрировала гламурный аутфит

Ведущая в образе куклы Барби устроила себе фотосессию.

Аманда Холден

Аманда Холден / © Instagram Аманды Холден

Аманда Холден опубликовала в Instagram снимки с новой фотосессии, в которой она продемонстрировала свой гламурный образ. Локацией выбрали побережье.

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

Перед фотокамерой ведущая предстала в розовом корсетном платье миди по фигуре, расшитом пайетками, в котором выглядела стройной и красивой. Наряд имел тонкие бретельки и пикантное декольте. Обута она была в розовые туфли-лодочки.

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

Холден сделала укладку с локонами, макияж с розовой помадой и нежно-розовыми тенями и светлый маникюр. Свой аутфит она завершила украшениями из золота и с бриллиантами.

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

/ © Instagram Аманды Холден

© Instagram Аманды Холден

Напомним, Аманда Холден показала фото в оранжевом купальнике с отдыха в Греции.

Дата публикации
Количество просмотров
24
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