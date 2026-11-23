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- Шоу-бизнес
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В туфлях на каблуках в виде стручков гороха: Тильда Суинтон удивила необычной обувью на кинофестивале
Британская актриса появилась на кинофестивале в оригинальной обуви.
Тильда Суинтон посетила церемонию чествования актера Джеффа Голдблюма, которому она вручила почетную награду Étoile d’Or в рамках Международного кинофестиваля в Марракеше.
На мероприятии знаменитость появилась в элегантном черном платье длины миди из коллекции Chanel весна-2027, созданной Матье Блази. Наряд имел длинные рукава с контрастными светлыми манжетами, V-образный вырез, плиссированные детали и асимметричный подол, из-под которого была видна светлая ткань в клетку.
Особое внимание привлекли ее оригинальные туфли с открытыми пятками, черным фактурным верхом и белыми заостренными носками. Изюминкой обуви стали необычные зеленые каблуки в форме декоративных стручков, украшенных жемчужинами, напоминавшими горох.
Суинтон сделала стильную прическу с объемной челкой и макияж с акцентом на ярко-красной помаде. На ее руке сияло кольцо с большим камнем.
Напомним, Тильда Суинтон в золотистом наряде с имитацией перьев позировала на показе Chanel в Париже.