Тильда Суинтон / © Getty Images

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Тильда Суинтон посетила церемонию чествования актера Джеффа Голдблюма, которому она вручила почетную награду Étoile d’Or в рамках Международного кинофестиваля в Марракеше.

На мероприятии знаменитость появилась в элегантном черном платье длины миди из коллекции Chanel весна-2027, созданной Матье Блази. Наряд имел длинные рукава с контрастными светлыми манжетами, V-образный вырез, плиссированные детали и асимметричный подол, из-под которого была видна светлая ткань в клетку.

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Тильда Суинтон / © Getty Images

Особое внимание привлекли ее оригинальные туфли с открытыми пятками, черным фактурным верхом и белыми заостренными носками. Изюминкой обуви стали необычные зеленые каблуки в форме декоративных стручков, украшенных жемчужинами, напоминавшими горох.

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Тильда Суинтон / © Getty Images

Суинтон сделала стильную прическу с объемной челкой и макияж с акцентом на ярко-красной помаде. На ее руке сияло кольцо с большим камнем.

Напомним, Тильда Суинтон в золотистом наряде с имитацией перьев позировала на показе Chanel в Париже.

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