В туфлях на шпильках и кожанке с меховым воротником: стильная Пенелопа Крус позировала на фешн-шоу Chanel
51-летняя испанская актриса появилась на Неделе моды в Париже.
Пенелопа Крус стала гостьей фэшн-показа дебютной коллекции нового креативного директора бренда Chanel Матье Блази.
Актриса надела на такое событие черную кожаную куртку, черный топ и светлые брюки свободного кроя. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках и черной стеганой сумкой.
Крус волосы накрутила в локоны и уложила на одну сторону, сделала макияж с дымчатым карандашом для глаз и красный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, а руки — браслетом и кольцами.
Напомним, Пенелопа Крус пришла на показ коллекции осень-зима 2025-2026 Chanel в твидовом наряде с пайетками.