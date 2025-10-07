ТСН в социальных сетях

В туфлях на шпильках и кожанке с меховым воротником: стильная Пенелопа Крус позировала на фешн-шоу Chanel

51-летняя испанская актриса появилась на Неделе моды в Париже.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус стала гостьей фэшн-показа дебютной коллекции нового креативного директора бренда Chanel Матье Блази.

Актриса надела на такое событие черную кожаную куртку, черный топ и светлые брюки свободного кроя. Наряд она скомбинировала с черными туфлями на шпильках и черной стеганой сумкой.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Крус волосы накрутила в локоны и уложила на одну сторону, сделала макияж с дымчатым карандашом для глаз и красный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, а руки — браслетом и кольцами.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Напомним, Пенелопа Крус пришла на показ коллекции осень-зима 2025-2026 Chanel в твидовом наряде с пайетками.

