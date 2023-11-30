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В туфлях с бахромой и мини-шортами: стильная Джулия Робертс посетила премьеру фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
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В туфлях с бахромой и мини-шортами: стильная Джулия Робертс посетила премьеру фильма

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Оскароносная актриса надела аутфит в любимом стиле.

Голливудская звезда Джулия Робертс произвела впечатление своим новым нарядом, который выбрала для премьеры фильма "Оставь мир позади" в Лондоне.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Звезда появилась перед камерами в костюме от Gucci из коллекции весна-лето 2024, который состоял из мини-шорт и двубортного жакета. Под ним на ней был черный топ в бельевом стиле.

Эффектный наряд Робертс дополнила гламурными серебристыми туфлями с бахромой из кристаллов.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Также она надела на шею широкое колье из кристаллов, которые сочетались с ее обувью, сделала серебристый маникюр и украсила уши серьгами.

Джулия Робертс / © Associated Press
Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Укладка у Робертс была объемной и с легкими локонами. На лице у актрисы был макияж с румянами и помадой нежного оттенка.

Джулия Робертс и кинопродюссер Сэм Эсмейл / © Associated Press
Джулия Робертс и кинопродюссер Сэм Эсмейл / Фото: Associated Press

Но это не первый подобный лук Робертс. Также в наряде с шортами, которые имитировали юбку, и жакете от Gucci актриса посетила показ бренда в Милане в сентябре этого года.

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Дата публикации
Просмотры
493
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