В тунике и брюках с принтом: София Ричи под прицелом папарацци с мужем

Новоиспеченная мама - американская модель София Ричи - появилась на публике в Лос-Анджелесе. Знаменитая красавица сходила со своим мужем Эллиотом Грейнджем на романтический ужин в ресторан.

Пару заметили, когда они вышли из автомобиля и направлялись в заведение. На Софии в тот день был наряд серого цвета и интересного дизайна, поскольку она надела немного прозрачную тунику с асимметричным подолом и длинными рукавами от Jade Cropper, а также широкие брюки от этого бренда.

Образ модель дополнила белыми босоножками с ремешками, черным клатчем, волосы София распустила, сделала легкий макияж, а также надела гламурные серьги-кольца в уши.

София Ричи / Фото: Getty Images

В последнее время модель редко выходит в свет, ведь много времени проводит с дочерью Элоизой, которая родилась в мае этого года. Недавно она показала малышку в Instagram на серии милых фото сделанных на улице.

Напомним, что София и Эллиот поженились на роскошной церемонии в 2023 году, которая состоялась во Франции. Модель шла под венец в платье от Chanel.

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