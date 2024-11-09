В тунике и брюках с принтом: София Ричи под прицелом папарацци с мужем

София всегда умело сочетает вещи - у девушки отличный вкус и чувство стиля.
Новоиспеченная мама - американская модель София Ричи - появилась на публике в Лос-Анджелесе. Знаменитая красавица сходила со своим мужем Эллиотом Грейнджем на романтический ужин в ресторан.
Пару заметили, когда они вышли из автомобиля и направлялись в заведение. На Софии в тот день был наряд серого цвета и интересного дизайна, поскольку она надела немного прозрачную тунику с асимметричным подолом и длинными рукавами от Jade Cropper, а также широкие брюки от этого бренда.
Образ модель дополнила белыми босоножками с ремешками, черным клатчем, волосы София распустила, сделала легкий макияж, а также надела гламурные серьги-кольца в уши.
В последнее время модель редко выходит в свет, ведь много времени проводит с дочерью Элоизой, которая родилась в мае этого года. Недавно она показала малышку в Instagram на серии милых фото сделанных на улице.
Напомним, что София и Эллиот поженились на роскошной церемонии в 2023 году, которая состоялась во Франции. Модель шла под венец в платье от Chanel.
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