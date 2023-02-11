В твидовом блейзере и с сумкой от украинского бренда: Виктория Апанасенко показала стильный деловой лук

Звезда активно поддерживает украинские бренды.
Представительница Украины на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", модель Виктория Апанасенко, поделилась в Instagram новым фото.
Девушка позировала в стильном деловом луке, в котором сочетала лаконичный базовый топ с черным двубортным блейзером из твида, который украшали золотистые пуговицы.
Также в луке Вики были удобные и стильные джинсы прямого кроя и сумка от украинского бренда Lovandbag в интересной форме полумесяца, которую дополняли стразы и узел на ремешке.
Завершили образ украинской красавицы прическа в виде высокого пучка, макияж со стрелками и крупные серьги-кольца в ушах.
Напомним, что на днях фурор произвела другаю украинская красавица - супермодель Алина Байкова. Девушка появилась на мероприятии в Нью-Йорке в наряде с красноречивым слоганом.
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