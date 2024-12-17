В твидовом костюме и белой накидке: Лили-Роуз Депп сходила на вечернее шоу

Лили-Роуз Депп побывала в эфире развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона.

Там звезда появилась в стильном луке из весенней коллекции прет-а-порте Chanel 2025. На ней был черный твидовый костюм, расшитый черными стразами, состоявший из жакета без воротника и юбки с разрезом. Наряд красавица дополнила белой накидкой с черной лентой, которую завязала на шее, – она напоминала вампирский стиль и намекала на ужастик "Носферата".

Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Лили-Роуз обула черные замшевые босоножки от Chanel и сделала скромную прическу с боковым пробором, украсив ее молочной шпилькой. В макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом, и накрасила губы нюдовой помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги.

Напомним, Лили-Роуз Депп пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе в обжатом платье цвета слоновой кости на широких бретельках.

Читайте также:

Светские выходы Лили-Роуз Депп (13 фото)