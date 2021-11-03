В твидовом костюме и босоножках: Пенелопа Крус посетила показ Chanel

47-летняя актриса Пенелопа Крус посетила показ круизной коллекции Дома Chanel в Дубае.

Звезда появилась перед камерами в фирменном костюме Chanel, состоящем из короткого твидового жакета на пуговицах и с вышивкой в виде геометрических фигур на рукавах и мини-юбки. Аутфит Пенелопа дополнила белыми босоножками на устойчивых каблуках, с открытыми носами и застежкой вокруг щиколотки. Обувь была с рисунком логотипа Chanel. На плече у актрисы висела маленькая пыльно-розовая сумка на длинном ремешке.

Волосы Пенелопы были уложены в прическу каре, а на лице был насыщенный макияж глаз со стрелками. Образ актриса также дополнила серьгами, несколькими кольцами на пальцах и бордового цвета маникюром.

Пенелопа Крус / Getty Images

Крус является лицом Дома Chanel и поэтому часто появляется на светских мероприятиях в нарядах от французского бренда. Месяц назад на фотоколле фильма "Параллельные матери" в Нью-Йорке Крус блистала в черном мини-платье от Chanel, расшитом пайетками. Сзади наряд украшал фатиновый "хвост".

Пенелопа Крус / Associated Press

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