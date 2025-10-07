- Дата публикации
В твидовом костюме и колготах с принтом: Лили-Роуз Депп на фэшн-показе Chanel
26-летняя актриса, модель и дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа традиционно посетила Парижскую неделю моды.
Лили-Роуз Депп стала гостьей фэшн-показа коллекции Chanel весна/лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Девушка предстала там в черном твидовом наряде, который состоял из двубортного жакета с накладными карманами и короткой юбки с пуговицами, а также в черно-белых колготах с принтом.
Лук актриса дополнила черными остроносыми туфлями на высоких каблуках и кожаной серо-голубой сумкой. У Депп были золотые серьги-кольца в ушах, укладка с локонами, а в макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.
