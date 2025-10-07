ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В твидовом костюме и колготах с принтом: Лили-Роуз Депп на фэшн-показе Chanel

26-летняя актриса, модель и дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа традиционно посетила Парижскую неделю моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп стала гостьей фэшн-показа коллекции Chanel весна/лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Девушка предстала там в черном твидовом наряде, который состоял из двубортного жакета с накладными карманами и короткой юбки с пуговицами, а также в черно-белых колготах с принтом.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лук актриса дополнила черными остроносыми туфлями на высоких каблуках и кожаной серо-голубой сумкой. У Депп были золотые серьги-кольца в ушах, укладка с локонами, а в макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Напомним, Лили-Роуз Депп в Лос-Анджелесе сходила на баскетбольный матч со своей девушкой.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie