В твидовом костюме и колготах с принтом: Лили-Роуз Депп на фэшн-показе Chanel

Лили-Роуз Депп / © Associated Press

Лили-Роуз Депп стала гостьей фэшн-показа коллекции Chanel весна/лето 2026, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Девушка предстала там в черном твидовом наряде, который состоял из двубортного жакета с накладными карманами и короткой юбки с пуговицами, а также в черно-белых колготах с принтом.

Лук актриса дополнила черными остроносыми туфлями на высоких каблуках и кожаной серо-голубой сумкой. У Депп были золотые серьги-кольца в ушах, укладка с локонами, а в макияже она сделала акцент на глазах, подчеркнув их черным карандашом.

Напомним, Лили-Роуз Депп в Лос-Анджелесе сходила на баскетбольный матч со своей девушкой.