В твидовом костюме и лакированных слингбэках: стильная Элизабет Олсен побывала на ток-шоу

36-летняя актриса занимается промокампанией новой ленты, в которой она сыграла главную роль.

Элизабет Олсен попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на ток-шоу американской актрисы Дрю Бэрримор. Увидев фотографов, она мило улыбнулась и помахала им. В эфире программы Лиз рассказала о съемках в новом фильме The Assessment.

Олсен выглядела стильно. На ней был твидовый синий костюм, состоявший из укороченных прямых брюк и топа с короткими рукавами, накладными карманами, белыми вставками и серебряными пуговицами.

Элизабет Олсен / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила черными лакированными слингбэками на стойких каблуках. Элизабет сделала волнистую укладку с челкой и макияж со светло-рубиновыми тенями на веках.

Напомним, Элизабет Олсен на ночном шоу "Джимми Киммел в прямом эфире" появилась в скромном луке. На ней был черный свитер с высокой горловиной и черные брюки со стрелками.

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