В твидовом костюме и на каблуках: страдающая от рассеянного склероза Сельма Блэр посетила Белый дом

Она прибыла в Вашингтон, чтобы посетить важное мероприятие и выступить с речью.

Американская актриса и активистка Сельма Блэр уже много лет страдает от рассеянного склероза, поэтому практически всегда на публике появлялась с тростью или с собакой по имени Скаут.

Сельма Блэр и Джо Байден / Фото: Associated Press

На днях она посетила Белый дом и встретилась с президентом США Джо Байденом, чтобы отметить мероприятие приуроченное к годовщине принятия Закона об американцах-инвалидах. Согласно этому закону, который приняли в 1990 году, в стране запрещена дискриминация по признаку инвалидности.

На лужайке Белого дома Сельма появилась в костюме из твида молочного оттенка. Наряд был расшит крупными камнями и состоял из укороченного жакета и мини-юбки.

Сельма Блэр и Джо Байден / Фото: Associated Press

Дополнила лук актриса, несмотря на то, что ей трудно ходить, туфлями на высоких каблуках. Волосы она уложила назад, сделала макияж и надела несколько украшений.

Сельма Блэр и Джо Байден / Фото: Associated Press

Также во время мероприятия случился забавный момент - перед выступлением собака Сельмы легла возле нее, а Байден встал рядом, но буквально через несколько минут пес положил голову на ногу президенту.

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