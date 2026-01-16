В твидовом костюме и прозрачном топе: Тесса Томпсон в стильном образе от Chanel появилась в Нью-Йорке

Тесса Томпсон / © Getty Images

Тесса Томпсон попала в объективы папарацци в районе Мидтаун в Нью-Йорке. Она привлекла внимание своим стильным образом.

Актриса была одета в твидовый костюм из коллекции Chanel весна 2026 от Матье Блази. Он состоял из юбки с бахромой и жакета с золотыми пуговицами. Изготовлен наряд из текстурной ткани в черных, сиреневых, золотых и серых цветах.

Тесса Томпсон / © Getty Images

На Тессе также был прозрачный клетчатый топ с бежево-желто-голубыми нитями и с черным круглым воротником.

Аутфит Томпсон дополнила бежевыми мюлями с черными лакированными носками и на устойчивых каблуках, а также черным клатчем с золотой фурнитурой.

На лице у нее были черные солнцезащитные очки «кошачий глаз», в ушах — золотисто-черные серьги-кольца, а на руке — такие же часы. У звезды была прическа с кудрями и макияж с темно-бежевой помадой.

Напомним, Тесса Томпсон посетила мероприятие «Золотой вечер» в элегантном сером платье без бретелек и с высоким разрезом из коллекции Monse осень 2026 года.