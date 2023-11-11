В твидовом костюме и с красной помадой: Тильда Суинтон в стильном луке появилась на показе мистической драмы

63-летняя актриса пришла на ивент в черном наряде, который разбавила ярким акцентом – красной помадой.

Тильда Суинтон посетила в Лондоне специальный показ мистической триллерной драмы "Вечная дочь" (The Eternal Daughte), в которой она сыграла главную роль.

Для ивента актриса выбрала стильный образ total black. На ней был твидовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и широкие брюки из твида. Костюм звезда сочетала с черными туфлями.

Тильда Суинтон / Фото: Getty Images

Суинтон сделала стильную объемную укладку, зачесав верхние пряди волос назад. Свой лук она эффектно разбавила любимой алой помадой. Бордовый маникюр и кольцо с камнями завершили аутфит Тильды.

Напомним, Тильда Суинтон на гала-концерт Музея академии в Лос-Анджелесе пришла в черном платье макси с золотыми пуговицами от бренда Schiaparelli, украшенным цветочными аппликациями из паеток и бисера.

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