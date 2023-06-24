В твидовом костюме и с культовой сумкой на поясе: 60-летняя Деми Мур посетила модный показ Dior

Звезда в отличной форме и активно посещает сейчас светские мероприятия в Европе.

Голливудская актриса Деми Мур появилась на показе мужской одежды Модного дома Dior весна-лето 2024, которая была показана в рамках Парижской недели моды 23 июня.

Деми Мур / Фото: Getty Images

60-летняя звезда в очередной раз очаровала публику своей красотой. Деми появилась в стильном твидовом костюме молочного оттенка, который состоял из широких брюк и оверсайз блейзера с подплечниками.

Также на актрисе была классическая белая рубашка, а вот из аксессуаров она выбрала серьги в виде цепочек, черные туфли-лодочки и на лацкан жакета приколола брошь с бирюзой. Также Деми надела стильные солнцезащитные очки-авиаторы, а на брюки прикрепила маленькую черную сумку Saddle - это культовая модель, которую бренд воссоздает в каждой своей коллекции.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Также днем ранее актриса посетила главные скачки Великобритании - Royal Ascot. На мероприятии она появилась в голубом платье и согласно дресс-коду в шляпе. Компанию Мур составила ее собака.

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