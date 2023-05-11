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В твидовом костюме и со стеганой сумкой: мама Ким Кардашьян в образе от Chanel вышла в свет

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
639
Время на прочтение
1 мин
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В твидовом костюме и со стеганой сумкой: мама Ким Кардашьян в образе от Chanel вышла в свет

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

Крис Дженнер стала гостьей фэшн-ивента от французского Модного дома.

Крис Дженнер посетила круизный показ Chanel сезона 2023/24, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами она предстала в твидовом черно-белом костюме от французского Дома моды, состоявшего из юбки до колен и жакета с черным бантом у воротника и на манжетах. Аутфит она дополнила черным топом, кожаными стегаными перчатками, черными плотными колготами и черными туфлями на платформе и каблуке. В руках Крис держала легендарную черную стеганую сумку от Chanel.

Крис Дженнер / © Getty Images
Крис Дженнер / Фото: Getty Images

Дженнер сделала стильную укладку, макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными золотисто-жемчужными серьгами.

Напомним, на фэшн-ивенте побывали также Кристен Стюарт, Эль Феннинг и Марго Робби.

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Дата публикации
Просмотры
639
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