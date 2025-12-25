- Дата публикации
В твидовом мини и с белыми манжетами-рюшами: южнокорейская актриса в милом образе появилась на мероприятии
36-летняя Кан Хан-на в черно-белом ансамбле презентовала супергеройскую дораму, в которой сыграла.
Южнокорейская актриса Кан Хан-на посетила пресс-конференцию, посвященную сериалу Netflix "Кашеро", которая состоялась в отеле The Westin Josun Seoul Parnas в Сеуле.
На мероприятии девушка появилась в твидовом черном наряде, украшенном блестками и крупными черными каплевидными пайетками. На ней был жакет с внутренними застежками и мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Еще на Кан была контрастная белая блузка с воротником и манжетами-рюшами, капроновые черные колготы и черные атласные босоножки, украшенные на подошве камнями.
У Хан-ны была прическа с мягкими локонами, нежный макияж с прозрачным блеском на губах и бриллиантовые серьги-цветы в ушах. Она выглядела красиво и мило.