В твидовом мини и с белыми манжетами-рюшами: южнокорейская актриса в милом образе появилась на мероприятии

Кан Хан-на / © Getty Images

Южнокорейская актриса Кан Хан-на посетила пресс-конференцию, посвященную сериалу Netflix "Кашеро", которая состоялась в отеле The Westin Josun Seoul Parnas в Сеуле.

На мероприятии девушка появилась в твидовом черном наряде, украшенном блестками и крупными черными каплевидными пайетками. На ней был жакет с внутренними застежками и мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Кан Хан-на / © Getty Images

Еще на Кан была контрастная белая блузка с воротником и манжетами-рюшами, капроновые черные колготы и черные атласные босоножки, украшенные на подошве камнями.

У Хан-ны была прическа с мягкими локонами, нежный макияж с прозрачным блеском на губах и бриллиантовые серьги-цветы в ушах. Она выглядела красиво и мило.