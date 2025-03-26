В твидовом мини-платье и шоколадных туфлях: Элизабет Олсен продемонстрировала стройные ноги по дороге на шоу

36-летняя актриса в женственном аутфите побывала в эфире теле-шоу.

Элизабет Олсен сейчас активно занимается промокампанией нового фильма The Assessment, в котором она сыграла главную роль, поэтому каждый день посещает разные телевизионные программы.

В этот раз актрису папарацци сфотографировали, когда она шла на ежедневное утреннее телешоу на канале NBC – Today Show.

Элизабет выглядела прекрасно в белом твидовом мини-платье с короткими рукавами и воротником-стойкой, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Элизабет Олсен / Фото: Getty Images

Лук Олсен дополнила черными капроновыми колготками и замшевыми туфлями шоколадного оттенка. У нее были распущены волосы и макияж со светло-коричневыми тенями. От украшений звезда решила отказаться.

Напомним, вчера Элизабет Олсен побывала на ток-шоу американской актрисы Дрю Бэрримор. Она была одета в твидовый синий костюм от Chanel, состоявший из укороченных прямых брюк и топа с серебряными пуговицами.

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